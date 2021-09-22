Россия для грустных: почему покупатели выбирают автомобили «унылых» цветов

Как говорил Бу Инге Андерссон, еще находясь на посту президента АВТОВАЗа, покарасить автомобиль можно в абсолютно любой цвет, но россияне выберут белый, черный или серебристый. Анализ предложений на сайте «Цена Авто» показал, что управленец шведского происхождения был и остается прав, ведь ни синий, ни коричневый, ни красный никак не дотягивают по популярности до черно-бело-серой гаммы.

Почему так происходит? Белый цвет многие считают самым практичным, плюс за него, как правило, не требуется доплачивать. Серебристый метталик тоже удобен, но, обычно, является платной опцией. Ну, а черная краска вроде как добавляет транспортному средству солидности, хотя требует более частой мойки, так как на темном отчетливо видны любые загрязнения. Ну, а красный и другие «веселые» цвета считаются несолидными.

Кстати, перед началом зимнего сезона спешим предупредить: окрашенная «незамерзайка» может испортить цвет кузова машины! Во всяком случае, эксперты портала «АвтоВзгляд», завершив очередное сезонное тестирование незамерзающих стеклоомывающих жидкостей, обнаружили весьма неприятные факты.