Россияне рассказали, при каком пробеге «скидывают» подержанные авто

Эксперты «Автотеки», опросив 10 000 респондентов из разных регионов России, выяснили, при каком пробеге автовладельцы считают оптимальным менять автомобиль. Так, подавляющее большинство опрошенных (26%) уверены, что 300 000 километров — самое время, чтобы выставить «бэушку» на продажу. А вот варианты «от 100 до 150», «от 150 до 200» и «от 200 до 300» выбрало примерно одинаковое количество людей — по 18—19%.

При этом для покупки наилучшим, по мнению участников опроса, будет вариант, пробежавший от 50 до 100 тысяч «верст» — как говорится, кто бы сомневался… Хотя 23% людей знают, что первые проблемы возникнут именно при таком километраже (46% надеются, что это случится позже).

Между тем, на российском авторынке продолжается подорожание «бэушек» — вслед за непрерывным ростом цен в сегменте новых авто. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, насколько существенным оно оказалось.