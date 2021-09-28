Из-за тотального подорожания автомобилей колоссально вырос спрос на аренду машин

За последние пару месяцев популярность автопроката выросла на 60%, а количество машин, предлагаемых в аренду, увеличилось на 41%.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» основатель международного маркетплейса аренды автомобилей GetRentacar Александр Першиков, чаще всего легковушки арендуют на длительный срок в крупных городах: в столице их доля составляет 28% от общего спроса на услуги шеринга, включая поминутный. А в Санкт-Петербурге — 15%, почти вдвое меньше в Краснодаре — 7%.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» недавно провел эксперимент, выяснив, что же выгоднее для дальнего путешетсвия: длительная аренда, карешеринг или авто по подписке: подробнее — здесь.