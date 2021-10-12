Элджей лишился жилья, но зато остался с Hummer и BMW

После официального разрыва отношений между Ивлеевой и Элджеем, как и положено, произошел раздел имущества. Неизвестно, насколько полюбовно экс-супруги решили этот вопрос. Но в результате, как пишет Mash, в собственности Ивлеевой оказался особняк в элитном коттеджном поселке «Старый Свет» на Новорижском шоссе.

До развода супруги в равных долях владели этим двухэтажным строением площадью 364 квадратных метра с гаражом на пять машин и прилагающимися четырьмя гектарами земли. Примерная стоимость недвижимости оценивается в 150 миллионов рублей.

Также Ивлеева самолично теперь владеет Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz Gelandewagen. А Элджею достались лишь старенький Hummer H2 и BMW i8. Впрочем, машины исполнителю все равно не нужны. Ибо еще в начале лета его без малого на два года лишили водительского удостоверения за отказ от прохождения медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения.