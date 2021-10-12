Элджей лишился жилья, но зато остался с Hummer и BMW

фото: соцсети
Развод блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой и Элджея (Алексея Узенюка), популярного рэпера, все больше похожего на поп-исполнителя, привел к печальным материальным последствиям для звездного экс-супруга. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

После официального разрыва отношений между Ивлеевой и Элджеем, как и положено, произошел раздел имущества. Неизвестно, насколько полюбовно экс-супруги решили этот вопрос. Но в результате, как пишет Mash, в собственности Ивлеевой оказался особняк в элитном коттеджном поселке «Старый Свет» на Новорижском шоссе.

До развода супруги в равных долях владели этим двухэтажным строением площадью 364 квадратных метра с гаражом на пять машин и прилагающимися четырьмя гектарами земли. Примерная стоимость недвижимости оценивается в 150 миллионов рублей.

Также Ивлеева самолично теперь владеет Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz Gelandewagen. А Элджею достались лишь старенький Hummer H2 и BMW i8. Впрочем, машины исполнителю все равно не нужны. Ибо еще в начале лета его без малого на два года лишили водительского удостоверения за отказ от прохождения медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

автоправо, лишение прав, водительское удостоверение, международные права, медсправка, ГИБДД
12 октября 2021
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