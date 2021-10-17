Идиоты на дороге: злость, невежество, глупость

Фото из соцсетей.
Наш водитель всегда уверен, что у него — всегда главная. А если ему прямо, то никто вокруг не смеет мешать и перестраиваться. Встать перед ним — оскорбление, требующее возмездия. При этом сам перестраивается перед носом: сначала долго нагоняя, затем подрезая, потом занимая отвоеванное. Встроиться в соседний ряд сзади, пропустив соседнюю машину вперед, означает потерю лица. А в совокупности, уверен эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН, подобные сценарии поведения означают тактическую безграмотность.
Сергей Асланян

Она — в нежелании видеть на три машины вперед и прогнозировать развитие ситуации. А еще это первый уровень глупости, основанный на нежелании учитывать поведение и интересы окружающих. За рулем это упрощение сложного мира до размеров личного автомобиля сформулировано девизом: «Я тут ща быстренько проскочу, а вы дальше сами разбирайтесь».

К тому же наш человек себя заранее простил. Ему постоянно нужно слегка нарушить Правила. В отличии от других водителей, которым нарушать недопустимо и требуется немедленно наказать за содеянное, жаль инспектора рядом не оказалось.

Салтыков-Щедрин ментальную особенность русского человека обобщил до философского уровня. Он не предполагал появления автомобилей и не ведал, что именно за рулем столь очевидно проявится важнейшая черта нашего человека: «Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним».

Упомянутая дорога взята условно, вовсе не подразумевая шоссе. Но получилось максимально прозорливо.

ПДД, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
17 октября 2021
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