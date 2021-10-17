Идиоты на дороге: злость, невежество, глупость

Она — в нежелании видеть на три машины вперед и прогнозировать развитие ситуации. А еще это первый уровень глупости, основанный на нежелании учитывать поведение и интересы окружающих. За рулем это упрощение сложного мира до размеров личного автомобиля сформулировано девизом: «Я тут ща быстренько проскочу, а вы дальше сами разбирайтесь».

К тому же наш человек себя заранее простил. Ему постоянно нужно слегка нарушить Правила. В отличии от других водителей, которым нарушать недопустимо и требуется немедленно наказать за содеянное, жаль инспектора рядом не оказалось.

Салтыков-Щедрин ментальную особенность русского человека обобщил до философского уровня. Он не предполагал появления автомобилей и не ведал, что именно за рулем столь очевидно проявится важнейшая черта нашего человека: «Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним».

Упомянутая дорога взята условно, вовсе не подразумевая шоссе. Но получилось максимально прозорливо.