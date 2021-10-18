Сколько времени нужно россиянину, чтобы накопить на новый автомобиль

Сразу раскроем интригу — в среднем россияне копят на новую машину 7,7 года, подсчитали эксперты РИА «Новости».Однако жителю Чукотки, благодаря высокой зарплате, удастся собрать вожделенную сумму гораздо быстрее — всего за 3,5 года.

Чуть долще будет копить россияне из Ямало-Ненецкого автономного округа, а также из Магаданской области — показатели этих регионов 3,6 и 3,9 года, соответственно. А все потому, что «на северах» хорошо платят работникам добывающей промышленности, объясняют аналитики.

На контрасте — территории Северного Кавказа, где процесс накопления займет более 10 лет! В основной же массе областей и республик страны 2 000 000 «целковых» реально собрать за 7 лет. Хотя, например, москвич может сделать это раньше — за 4,6 года.

Кстати, не надо удивляться, что для подсчета были взяты именно 2 000 000 рублей — по последним данным, такова средневзвешенная стоимость нового автомобиля в России.

Оттого неудивительно, что средняя стоимость кредита на новенькие машины подскочила до 1,6 млн. рублей. А это, если проводить параллель с аналогичным периодом года минувшего — рост на 58%. Схожая ситуация наблюдается и на рынке подержанных автомобилей.