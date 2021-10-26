С LADA Vesta начали массово воровать колеса

В начале осени сразу несколько площадок по продаже запчастей предупредили автомобилистов, что их запасы на складах сокращаются. К примеру, группа CareParts заявила, что дилерская сеть марки LADA испытывает колоссальную нехватку литых колесных дисков, а поставок колпачков для них не было вот уже более полугода. На фоне этого возник спекулятивный спрос не только на сами диски, но и на декоративные колпачки для них.

АВТОВАЗ категорично опроверг эту информацию. Однако владельцы машин считают иначе: да, колеса и колпачки найти вполне реально, но за последнее время они сильно подорожали — скажем, за 17-дюймовые диски «Феникс» дилер запросто может просить 16 000—17 000 рублей.

Отсюда — простой вывод: для минимальной страховки важно, чтобы машина на дорогих колесах была оборудована сигнализацией и «секретками». Впрочем, если воры поставили перед собой цель «разуть» именно этот экземпляр, их не остановят даже такие преграды…

И еще. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал, что любители легкой наживы оценили, как можно зарабатывать быстрые деньги, вырезая каталитические нейтрализаторы из чужих машин. Судя по свежим полицейским сводкам, эпидемия воровства «каталиков» не просто не утихла, а вышла на новый уровень.