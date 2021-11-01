В Ульяновске поставят памятник «Буханке», «Козлу» и «Патриоту»

Уже готовы два варианта памятника. В обоих случаях на постаменте планируется установить «Буханку», а также «Хантер» и «Патриот». По всей видимости, сами машины для «инсталляции» предоставит Ульяновский автозавод.

По замыслу авторов, трио внедорожников должно сиволизировать трех богатырей: в центре «Хантер» — Илья Муромец, справа «Патриот» — Добрыня Никитич, а слева «Буханка» — Алеша Попович. Однако острословы уже прозвали проект «Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф».

И вообще, ульяновцы восприняли идею городских властей остро негативно: в соцсетях горожане предлагают администрации заняться более насущными делами — например, навести порядок на остановке «Автозавод».

Между тем, сам УАЗ недавно презентовал стратегию развития предприятия. Так, главный конструктор УАЗа Олег Крупин неожиданно заявил, что будущее завода… в электромобилях.