Как в Дагестане ежедневно ездят на машинах с ГБО, заправляясь раз в месяц

​Лучший источник новостей и знаний — это таксист. У него есть друзья и в политике, и в экономике, и во всех сферах, а «промыслом» он занимается исключительно ради общения или в связи со сложной ситуацией в конкретный момент. В каждой шутке есть доля шутки, поэтому разговор с таксистом периодически приносит действительно интересные истории. Так случилось и во время испытаний новенького Toyota Land Cruiser 300, которые намедни прошли в горном Дагестане. Кстати, подробный тест-драйв дизельного «Крузака» можно прочитать тут.

Москвичи и жители крупных городов уже привыкли, что в трех случаях из четырех добраться до нужного адреса проще и дешевле на такси: цены давно не кусаются, ждать машину — пять минут, а время поездки, скрашенное ничем не обязывающей беседой с незнакомцем, пролетит незаметно. Так произошло и в этот раз: экспедиция «за магнитами на холодильник» позволила раскрыть весьма любопытную особенность местного автомобильного колорита.