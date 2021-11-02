Как в Дагестане ежедневно ездят на машинах с ГБО, заправляясь раз в месяц

Лучший источник новостей и знаний — это таксист. У него есть друзья и в политике, и в экономике, и во всех сферах, а «промыслом» он занимается исключительно ради общения или в связи со сложной ситуацией в конкретный момент. В каждой шутке есть доля шутки, поэтому разговор с таксистом периодически приносит действительно интересные истории. Так случилось и во время испытаний новенького Toyota Land Cruiser 300, которые намедни прошли в горном Дагестане. Кстати, подробный тест-драйв дизельного «Крузака» можно прочитать тут.
Москвичи и жители крупных городов уже привыкли, что в трех случаях из четырех добраться до нужного адреса проще и дешевле на такси: цены давно не кусаются, ждать машину — пять минут, а время поездки, скрашенное ничем не обязывающей беседой с незнакомцем, пролетит незаметно. Так произошло и в этот раз: экспедиция «за магнитами на холодильник» позволила раскрыть весьма любопытную особенность местного автомобильного колорита.
Автопарк Дагестана на 2\3 состоит из Lаda Priora, поэтому к воротам гостиницы прибыл белый седан, затонированный «в ночь» и существенно ниже заводского исполнения. Воистину, чем выше горы, тем ниже «Приоры». Едем быстро, если не сказать стремительно, точка «б» приближается, поэтому успеваем задать буквально пару вопросов: нет, мотор с коробкой не перебирали, за 230 000 км ремонтировали только подвеску. Пушка-гонка, зашумлено все, музыки, как на концерте Ozzy, доволен машиной очень. По классике, но дальше уже интересно: в багажнике баллон, машина давно ездит на газе. Причем, на метане.
В городе Каспийске есть всего одна нужная заправка, но на ней никогда не бывает очередей. Дело в том, что многие дагестанцы заправляются прямо дома. Как тебе такое, Илон Маск? Большая семья в складчину покупает дорогостоящее оборудование — около 200 000 рублей — которое позволяет заправлять топливные баллоны прямо из магистральной трубы газоснабжения. Пока человечество осваивает инновациии, дагестанцы уже давно перестали ездить на заправки: заехал к родне, заправил баллон газом, да поехал по своим делам. Оплата — раз в месяц по счету. Гениально!
Однако есть у такой альтернативы и негативные особенности: нужно обладать определенными знаниями и умениями, чтобы заполнить автомобильный «газобаллон». Если довести давление до слишком высокого, то резервуар может разорваться, превратив машину «в цветок». Про окружающий мир в такой ситуации и подумать страшно.
Впрочем, местный народ не из пугливых, комфорт и экономия существенная, поэтому подобным способом пользуются очень многие дагестанцы. На метан переведены абсолютное большинство «Жигулей» и прочего «нашепрома», все «ГАЗели» и даже некоторые весьма представительные «иномарки»: амбиции — амбициями, но сэкономить на заправке хотят все. Ведь таким способом можно сохранить не только деньги, но и время.