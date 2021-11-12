На каких «заправках» торгуют некачественным бензином, и сколько их в России

По словам заместителя главы Росстандарта Алексея Кулешова, которого цитирует ТАСС, в ближайшие пару лет фальсификата на рынке практически не останется. Что ж, охотно верим.

Между тем, в настоящий момент некачественным бензином торгуют по меньшей мере 7% всех автозаправочных станций в России. К гадалке не ходи — «паленое» топливо будут продавать и дальше. Избавиться от «суррогата» в нашей стране так просто не получится. Правда, по сравнению с показателями пятилетней давности, число АЗС, реализующих плохой бензин, существенно сократилось.

В большей степени некачественной «горючкой» по-прежнему промышляют региональные «заправки», чаще всего принадлежащие малому и среднему бизнесу.