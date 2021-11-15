Актер Никита Джигурда заявил о появлении доказательств невиновности Михаила Ефремова

Как сообщил Никита Джигурда Федеральному агентству новостей, за рулем в момент аварии Михаила Ефремова не было. По его словам, управлял автомобилем другой человек. О чем, в частности, есть подтверждающие факты, предоставленные независимым экспертом Юрием Макеевым.

«Некие силы ставят его в определенные условия, которые, видимо, настолько жесткие, что он вынужден их выполнять ценой потери здоровья, отбывания срока в колонии», — поделился своей точкой зрения с Федеральным агентством новостей Никита Джигурда.

Более того: Джигурда считает, что необходимо срочно направить на имя Президента России Владимира Путина прошение о помиловании арестанта Михаила Ефремова. Впрочем, и без того артист готовится к освобождению раньше положенного срока.