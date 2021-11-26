Как водители реагируют на запах «незамерзайки» и какую чаще покупают

Наши коллеги из Auto Mail опросили более 11 000 российских «рулевых», узнав их самые любимые «вкусы» незамерзающей жижи. Свыше 68% признались, что терпеть не могут запах «стеклоомывайки», а 32% респондентов брызгают жидкость на лобовое стекло, в том числе, ради желания насладиться ароматом.

Львиная доля автомобилистов — 31% — покупает «незамерзайку» в автомагазинах, 19% — в гипермаркетах, 18% — на обочинах дорог и 9% — на АЗС. При этом 23% опрошенных вообще не придают значения месту приобретения этой жидкости.

За фруктовый аромат проголосовали 16% участников исследования, за запах жевательной резинки — 11%, а за «любую непротивную» — 16%. Между тем, 43% водителей желают, чтобы «омывайка» не воняла.

При этом 70% респондентов уверены, что некачественная жидкость опасна для здоровья, но всего 38% отдают предпочтение химии известных брендов. Столько же готовы платить за нее повышенную стоимость, 37% выкладывать кровно заработанные за дорогую «незамерзайку» не намерены, а 23% и вовсе безразличны к ее цене. Примечательно, что 2% опрошенных самостоятельно изготавливают стеклоомывающий коктейль дома.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» регулярно проводит испытания омывающих незамерзающих жидкостей, причем не только на предмет оценки их прямых свойств. О том, какой цвет «омывайки» является самым лучшим и менее вредным, можно узнать здесь.