Из старого пожарного ЗиЛа сделали необычную автобусную остановку

Списанную машину предоставило одно из автохозяйств, а работы по подготовке и монтажу конструкции выполнили работники гомельского завода «Кирмаш». На создание необычной установки ушло около двух недель, притом работу людей и техники оплатили из средств, заработанных во время районного субботника, сообщает издание «Белка».

И продолжая тему необычных, но однозначно запоминающихся проектов. Каких только профессий за свою долгую конвейерную жизнь не примеряла классическая LADA Niva! Но полноценный седельный тягач для буксировки полуприцепов из тольяттинского внедорожника сделали, пожалуй, впервые.