5 советов, как граждане страны могут сами бороться с нарушителями ПДД

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В Москве в 2020 году случилось более семи тысяч ДТП с пострадавшими. Общественный деятель и создатель проекта «Дураки на дорогах» Иван Соболев поделился с порталом «АвтоВзгляд» советами, как и зачем бороться с нарушителями.
Иван Соболев

Согласно данным Росстата, в России в 2020 году на дорогах погибли 13,3 тысяч людей — примерно по 36 человек в сутки. Потери СССР на войне в Афганистане — 15 031 тысяч человек за 10 лет. Статистика показывает, что это почти столько же за год на отечественных дорогах, сколько на войне за 10 лет. Поэтому нужно бороться с нарушителями, чтобы люди перестали в таких количествах погибать на дорогах.

С ними нужно бороться, потому что это касается всех и каждого, Пусть и в разных городах, но мы все ездим по одним и тем же дорогам и переходим одни и те же перекрестки. Нарушающий водитель, который решил записать «крутую сторис», сел нетрезвый за руль или решил «погонять» — обычно не думает о последствиях, пока они не приведут к смерти. Сегодня это неизвестный вам человек, а завтра может быть и ваш близкий.

Поэтому, считает г-н Соболев, с нарушителями надо бороться не только с применением соответствующих статей КоАП и УК, но и, так сказать, своими силами.

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Во-первых, предавать их деяния огласке. Если мы будем молчать — нарушители будут продолжать убивать с нашего молчаливого согласия.

Во-вторых, общественно порицать. Люди — социальные существа, которым необходимо одобрение. Если идея о том, что опасное вождение осуждается, наказывается, порицается, а не восхваляется будет популярнее и чаще, есть вероятность снизить количество гонщиков.

У нас есть кейс: мы снимали расследование про Ивана Сараева, некрупного блогера, который просто снимал видео и тиктоки, как он гоняет и нарушает ПДД и считает это крутым. В какой-то момент этот гражданин довел настолько сильно людей вокруг себя и на дорогах, что о нем начали активно писать во всех соцсетях. Общественное порицание сыграло роль: его закидали сообщениями и звонками. Когда люди поддерживают блогеров, подписываются на них, лайкают их контент про нарушения — блогер на них зарабатывает. Как только их перестают фолловить — они теряют лояльность и свой заработок.

В третьих, подавть заявление в ГИБДД. Можно использовать образцы бланков, подставить ваши данные и подать заявление на сайте ГИБДД.

В четвертых, сообщать в службу 112 о нарушениях. Если вы видите нарушение на дороге (например, некто не пропустил пешехода или превышают скоростной режим), можно тут же звонить в 112, желательно зафиксировать номер машины и местоположение, где это нарушение было совершено.

Фото krivoe-zerkalo.ru

Идеально, если висит видеорегистратор или вы сами успели снять инцидент. По закону, после звонка сотрудники правоохранительных органов обязаны остановить нарушителя на ближайшем посту ДПС.

Но проблема в том, что сотрудники ГИБДД так делают не всегда, мы нередко с таким сталкивались. Если на ваш вызов никак не отреагировали, то можно написать заявление или сообщить в УСБ или прокуратуру, что сотрудники ГИБДД не исполняют свои обязанности.

И, наконец, в-пятых, надо проявлять активную гражданскую позицию и не молчать. Мы в проекте сталкиваемся с большим количеством блогеров, которые транслируют опасное вождение, а некоторые даже призывают гонять.

Обычный человек может посмотреть на таких нарушителей, как Михаил Литвин или Настя Ивлеева и решить, что они «крутые» и он хочет быть таким же. Думаю, что каждый из нас волен либо стоять в сторонке и наблюдать, как гибнут люди и надеяться, что никто из близких не пострадает, либо попытаться что-то изменить…

превышение скорости, ПДД, пешеходы, авария, ДТП
9 января 2022
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