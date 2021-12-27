5 советов, как граждане страны могут сами бороться с нарушителями ПДД

Согласно данным Росстата, в России в 2020 году на дорогах погибли 13,3 тысяч людей — примерно по 36 человек в сутки. Потери СССР на войне в Афганистане — 15 031 тысяч человек за 10 лет. Статистика показывает, что это почти столько же за год на отечественных дорогах, сколько на войне за 10 лет. Поэтому нужно бороться с нарушителями, чтобы люди перестали в таких количествах погибать на дорогах.
С ними нужно бороться, потому что это касается всех и каждого, Пусть и в разных городах, но мы все ездим по одним и тем же дорогам и переходим одни и те же перекрестки. Нарушающий водитель, который решил записать «крутую сторис», сел нетрезвый за руль или решил «погонять» — обычно не думает о последствиях, пока они не приведут к смерти. Сегодня это неизвестный вам человек, а завтра может быть и ваш близкий.
Поэтому, считает г-н Соболев, с нарушителями надо бороться не только с применением соответствующих статей КоАП и УК, но и, так сказать, своими силами.
Во-первых, предавать их деяния огласке. Если мы будем молчать — нарушители будут продолжать убивать с нашего молчаливого согласия.
Во-вторых, общественно порицать. Люди — социальные существа, которым необходимо одобрение. Если идея о том, что опасное вождение осуждается, наказывается, порицается, а не восхваляется будет популярнее и чаще, есть вероятность снизить количество гонщиков.
У нас есть кейс: мы снимали расследование про Ивана Сараева, некрупного блогера, который просто снимал видео и тиктоки, как он гоняет и нарушает ПДД и считает это крутым. В какой-то момент этот гражданин довел настолько сильно людей вокруг себя и на дорогах, что о нем начали активно писать во всех соцсетях. Общественное порицание сыграло роль: его закидали сообщениями и звонками. Когда люди поддерживают блогеров, подписываются на них, лайкают их контент про нарушения — блогер на них зарабатывает. Как только их перестают фолловить — они теряют лояльность и свой заработок.
В третьих, подавть заявление в ГИБДД. Можно использовать образцы бланков, подставить ваши данные и подать заявление на сайте ГИБДД.
В четвертых, сообщать в службу 112 о нарушениях. Если вы видите нарушение на дороге (например, некто не пропустил пешехода или превышают скоростной режим), можно тут же звонить в 112, желательно зафиксировать номер машины и местоположение, где это нарушение было совершено.
Идеально, если висит видеорегистратор или вы сами успели снять инцидент. По закону, после звонка сотрудники правоохранительных органов обязаны остановить нарушителя на ближайшем посту ДПС.
Но проблема в том, что сотрудники ГИБДД так делают не всегда, мы нередко с таким сталкивались. Если на ваш вызов никак не отреагировали, то можно написать заявление или сообщить в УСБ или прокуратуру, что сотрудники ГИБДД не исполняют свои обязанности.
И, наконец, в-пятых, надо проявлять активную гражданскую позицию и не молчать. Мы в проекте сталкиваемся с большим количеством блогеров, которые транслируют опасное вождение, а некоторые даже призывают гонять.
Обычный человек может посмотреть на таких нарушителей, как Михаил Литвин или Настя Ивлеева и решить, что они «крутые» и он хочет быть таким же. Думаю, что каждый из нас волен либо стоять в сторонке и наблюдать, как гибнут люди и надеяться, что никто из близких не пострадает, либо попытаться что-то изменить…