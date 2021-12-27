5 советов, как граждане страны могут сами бороться с нарушителями ПДД

Согласно данным Росстата, в России в 2020 году на дорогах погибли 13,3 тысяч людей — примерно по 36 человек в сутки. Потери СССР на войне в Афганистане — 15 031 тысяч человек за 10 лет. Статистика показывает, что это почти столько же за год на отечественных дорогах, сколько на войне за 10 лет. Поэтому нужно бороться с нарушителями, чтобы люди перестали в таких количествах погибать на дорогах.

С ними нужно бороться, потому что это касается всех и каждого, Пусть и в разных городах, но мы все ездим по одним и тем же дорогам и переходим одни и те же перекрестки. Нарушающий водитель, который решил записать «крутую сторис», сел нетрезвый за руль или решил «погонять» — обычно не думает о последствиях, пока они не приведут к смерти. Сегодня это неизвестный вам человек, а завтра может быть и ваш близкий.

Поэтому, считает г-н Соболев, с нарушителями надо бороться не только с применением соответствующих статей КоАП и УК, но и, так сказать, своими силами.