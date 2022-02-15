Центробанк разрешит гражданам по полгода не платить за автокредиты

Мамута заявил, что ЦБ активно готовит законопроект, распространяющий механизм кредитных каникул на потребительское кредитование (включая, надо полагать, и автокредит) на постоянной основе.

В данный момент право на отсрочку либо уменьшения размера платежей по кредиту имеют лишь ипотечные заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

— По нашему мнению, такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали — по аналогии с ипотечными каникулами, — заявил Мамута.

Кстати, 85% заемщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, вернулись после отсрочки в график платежей, сообщают «Известия».