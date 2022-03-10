Названы самые «женские» китайские автомобили в России

Фото: АвтоВзгляд
Аналитики составили рейтинг самых излюбленных у российских представительниц прекрасного пола автомобилей из Китая. Хедлайнером у русских дам стал компактный городской кроссовер Geely Coolray. Судя по всему, наши девочки любят небольшие размеры.
Мирон Горин

Эксперты агентства «Автостат» проанализировали рыночные предпочтения российских женщин, владеющих китайскими авто, взяв за основу данные о покупках, совершенных в период с 2018-го по 2020 год. Абсолютным лидером, как уже было сказано, стал кроссовер Geely Coolray — доля дамочек, овладевших этим «китайцем» в России, составила 40%.

На втором месте оказался кроссовер FAW Besturn X40, завоевавший сердца 34,9% представительниц прекрасной половины человечества, а замкнул ТОП-3 «паркетник» Haval F7x c результатом 34,7%.

Четвертую позицию в рейтинге самых девичьих машин из КНР застолбил за собой Chery Tiggo 4 c показателем 33,6%, а венчает великолепную пятерку Changan CS35 Plus — 33,3%.

Кстати сказать, в обозримом будущем ездить на «поднебесных» автомобилях в России будут массово и женщины, и мужчины. Западные санкции лишили наших соотечественников возможности покупать европейские машины, поставив на паузу и продажи японских авто. А вот китайцы, дождавшись стабилизации курса доллара, бросятся в атаку пуще прежнего, отгрызая себе все большую долю рынка.

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10 марта 2022
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