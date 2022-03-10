Названы самые «женские» китайские автомобили в России

Эксперты агентства «Автостат» проанализировали рыночные предпочтения российских женщин, владеющих китайскими авто, взяв за основу данные о покупках, совершенных в период с 2018-го по 2020 год. Абсолютным лидером, как уже было сказано, стал кроссовер Geely Coolray — доля дамочек, овладевших этим «китайцем» в России, составила 40%.

На втором месте оказался кроссовер FAW Besturn X40, завоевавший сердца 34,9% представительниц прекрасной половины человечества, а замкнул ТОП-3 «паркетник» Haval F7x c результатом 34,7%.

Четвертую позицию в рейтинге самых девичьих машин из КНР застолбил за собой Chery Tiggo 4 c показателем 33,6%, а венчает великолепную пятерку Changan CS35 Plus — 33,3%.

Кстати сказать, в обозримом будущем ездить на «поднебесных» автомобилях в России будут массово и женщины, и мужчины. Западные санкции лишили наших соотечественников возможности покупать европейские машины, поставив на паузу и продажи японских авто. А вот китайцы, дождавшись стабилизации курса доллара, бросятся в атаку пуще прежнего, отгрызая себе все большую долю рынка.