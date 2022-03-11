Украинской армии передали боевые внедорожники «Барс» на 500 млн. рублей

Речь идет о моделях «Барс-6» и «Барс-8», рассчитанных для транспортировки личного состава и установки мобильных боевых модулей. Первый имеет баллистическую защиту Level 1 по STANAG 4569 и в движение приводится 3,9-литровым наддувным дизелем от Hyundai мощностью 130 сил.

Второй же обладает более высоким классом защиты Level 2 по STANAG 4569 и ускоряется благодаря турбодизельному агрегату Cummins, «выдувающему» 350 л. с.

Кроме того, арсенал ВСУ пополнился бортовыми небронированными автомобилями KM-450 и «Богдан-5316» с полноприводными шасси.