Нет пути домой: на польско-украинской границе задерживают российские и белорусские фуры

Колонну грузовой техники, следующую на территорию России и Белоруссии с польской стороны, перехватила толпа враждебно настроенных добровольцев, среди которых граждане Украины и Польши. Об этом сообщают западные СМИ.

Антироссийские активисты пытаются спровоцировать водителей на конфликт, оскорбляя и бросаясь под колеса. К месту оцепления были направлены дополнительные силы польских правоохранительных органов и спецтехника.

Стоит добавить, что на прошлой неделе на Украине начали отбирать фуры с регистрационными знаками России и Белоруссии. А в странах Евросоюза участились нападения на автопоезда, с которых срывают номера, крушат фары и прокалывают колеса.