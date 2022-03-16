Дефицит бензина: на Украине резко подскочили цены на АЗС

Министерство экономики Украины обновило среднюю стоимость бензина и дизельного топлива. Судя по распространенным данным, бензин вырос в цене на 5 гривен за 1 литр до 38,97 гривен, а дизельное топливо — на девять — до 39,9 гривен. В переводе на наши деньги это составляет немногим больше 140 рублей за литр «горючки».

Независимые эсксперты уверены, что цены на бензин и дизель в Незалежной продолжат расти. Также ожидается неминуемый дефицит горючего.

Впрочем, зачем украинцам топливо, если на автомобилях банально небезопасно ездить? Напомним, что у мирного населения вооруженные силы Украины стали отбирать личные автомобили «для нужд армии», а полицейские прекратили все регистрационные действия с транспортными средствами.

Скажем больше: правоохранители даже перестали выезжать на аварии, рекомендуя водителям фотографировать ДТП и оперативно убирать машины с проезжей части.