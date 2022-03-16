В России прекращает свою деятельность популярный агрегатор такси

Компания «Ситимобил» функционировала с 2007 года, выручка только за прошлый год составила без малого 55 млрд. рублей. Но, вероятно, из-за глобального подорожания комплектующих и автомобилей, а также ощутимого падения доходов россиян, бизнес было решено свернуть. Не последнюю роль, судя по всему, сыграл и рост ключевой ставки, что минимизировало возможность привлечения капитала для развития.

С другой стороны, горевать о прекращении деятельности «Ситимобил» не стоит. Сервис не очень-то радовал своей компетентностью и качеством предоставляемых услуг.

К тому же, Яндекс.Такси никто не отменял. Правда, цены на услуги агрегатора наверняка поползут вверх. Да что уж там: они уже выросли. В общем, такси в обозримом будущем может оказаться прерогативой лишь богатой прослойки общества.