Автомобилистам хотят навязать новый Кодекс вдобавок к ПДД

Краткое содержание «Кодекса автомобилиста» сводится к переформулированию некоторых положений ПДД в духе «ребята, давайте жить дружно». При этом пассажиром этот документ считает только гражданина, которого везут в общественном транспорте или такси. Если вы сидите рядом с водителем в его личной машине, то вы, по мнению составительниц Кодекса, просто никто и звать вас никак!

Отдельно радует также пункт, предлагающий «в момент общения водителя и сотрудника ГИБДД, производить видеозапись происходящего на телефон можно только с согласия второй стороны». Не удивительно, что, по данным ТАСС, реакция МВД на сей документ оказалась достаточно прохладной

— Предлагаемые нормы, включенные в этический кодекс, разработанный НАДЕП, не относятся к предмету правил дорожного движения РФ, — поведал агентству неназванный сотрудник министерства.

Чтобы читателю был понятен масштаб проблем, решаемых НАДЕП, им следует ознакомиться с задачами, которые ставит перед собой эта богоугодная организация. Их список опубликован на ее официальном сайте. Так, помимо написания «кодекса автомобилиста», среди целей организации присутствуют: создать этический «Кодекс специалиста по этикету», попросить рестораторов подавать клиентам недорогую воду, провести годовое собрание НАДЕП и еще ряд не менее масштабных проектов.