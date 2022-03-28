На российских дорогах вновь активизировались автоподставщики

Совместными усилиями полиции Московского региона и страховщиков были задержаны аферисты, промышлявшие организацией лжеаварий. Возбуждены уголовные дела, где фигурируют 19 подсудимых и 16 соучастников, а общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 800 тысяч рублей.

Также две крупных криминальных группировки автоподставщиков были локализованы в Приморье. В ходе расследования было возбуждено свыше 20 уголовных дел.

А еще в последнее время участились случаи мошенничества в сфере страхования. Под видом агентов автовладельцам предлагают продлить действие ОСАГО, а после получения оплаты присылают «липовый» полис страхования. Как не попасть на такой «развод», выяснил портал «АвтоВзгляд».