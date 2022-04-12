Какие американские технологии начали применять в строительстве российских дорог

Будущая магистраль протяженностью 51 200 метров пройдет возле станицы Марьянской, обойдет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую и выйдет на 1304-м километре трассы М-4 «Дон». Проект дороги создан таким образом, чтобы магистраль не проходила через столицу Краснодарского края, а также не затрагивала другие населенные пункты Кубани.



ДЗОК возьмет на себя транзитный трафик, который сейчас идет по существующему участку М-4 и в черте города Краснодара. Это существенно увеличит пропускную способность дальних подходов к Крымскому мосту и сократит время поездки к Черному морю.

Там, где уже уложен асфальт, дорожники начали установку бетонного ограждения под названием «Нью-Джерси». Считается, что разделители такого типа впервые появились на дорогах одноименного американского штата, откуда система распространилась по всему миру.

Добавим, что, по статистике, большинство столкновений с дорожными ограждениями происходит под углом до 12°. Благодаря дефлектору из профиля «Нью-Джерси» транспортное средство возвращается обратно на полосу движения, а прямой контакт между ним и бетонным элементом не происходит.

Кстати, что касается магистрали М4. Грядущий сезон отпусков будет особенным, ведь многие россияне, лишившись других альтернатив, наверняка захотят отдохнуть на российском юге. Понимая это, дорожники начинают сезон ремонтов на трассе «Дон» раньше, чем обычно.