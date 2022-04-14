Из-за дороговизны топлива в США стали массово воровать бензин

По информации The National Interest, на улицах городов сразу в нескольких штатах орудуют целые группировки. В одной только Флориде за несколько дней было украдено топлива на сумму свыше 60 000 долларов. Ворованный бензин используется не только в личных целях воришек, но и для последующей перепродажи.

Между тем, в Европе из-за роста цен на «горючее» вышли на массовые забастовки водители фур, работники логистики, сельского хозяйства и рыболовного промысла.

А в России бензин на АЗС — наоборот, стал только дешеветь. Хотя и производство моторного топлива рискует полностью остановиться из-за санкций.