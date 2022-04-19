Американские идеологи платных парковок в Москве решили сбежать из России

— Мы прекратили предоставление всех услуг клиентам в России еще с 15 апреля 2022 года, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании McKinsey, базирующейся в Нью-Йорке. Такое решение было принято из-за украинских событий.

Напомним, что именно эти американские консультанты в 2011 придумали и обосновали для тогда еще будущего начальника московского Дептранса Максима Ликсутова идею организовать платную парковку на улицах столицы. И все та же McKinsey в свое время первой предложила ввести платный въезд в Москву.

В 2014 году депутаты Госдумы от «Единой России» Валерий Трапезников и Михаил Старшинов публично обвинили г-на Ликсутова в лоббировании интересов McKinsey. Народные избранники обратили внимание на то, что американцы постоянно выигрывали тогда тендеры, объявленные Дептрансом. В результате за «улучшение имиджа московского метро» они получили 227 млн. рублей, за создание стратегии управления небилетными доходами — 135 млн. рублей, за запуск транспортной смарт-карты — около 200 млн. рублей.

Кроме того, именно McKinsey изготовила стратегию повышения операционной эффективности «Мосгортранса», программу развития столичного такси и общественного транспорта города в целом. СМИ утверждали, что в ходе тендеров, организованных столичными властями, у McKinsey либо не оказывалось соперников, либо условия госзакупок оказывались «прописаны» под американскую компанию.