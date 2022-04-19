Из-за кризиса россияне вынуждены ездить на стремительно стареющих автомобилях

Поэтому автопарк России стремительно стареет. Как подсчитали аналитики из агентства «Автостат», сейчас средний возраст легковых автомобилей составляет 14 лет, а наши коллеги из издания Drom считают, что этот показатель и вовсе равен 15 лет.

При этом эксперты единодушно отмечают, что даже москвичи не могут позволить себе свежие машины — средний возраст легковушек в Златоглавой составляет 10,5 и 11,5 лет (по версиям «Автостата» и «Дрома», соответственно).

А самые старые автомобили зарегистрированы на Дальнем Востоке и в Сибири. Скажем, по дорогам Камчатки передвигается почтенный секонд-хенд в возрасте более двух десятилетий.

При этом «бэушки» за последнее время резко подорожали, так что теперь даже пересесть на более свежий экземпляр — большая финансовая проблема. Вслед за этим цены подтянулись и на рынке мототехники: в основном двухколесный «секонд» прибавил 50%. А некоторые модели «взлетели» еще выше.