Почему в России скоро будут массово продавать бензин со скидками

— Если товара более, чем достаточно, то можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать. Соответственно, это приведет к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин. Они будут это делать, чтобы увеличить реализацию товаров. Для потребителей это очень позитивная история, — считает генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов,

По его мнению, реальные розничные цены на топливо в стране вряд ли будут существенно снижаться и речь будет идти преимущественно о скидочных программах. Он считает, что к этому приему стимулирования потребителей будут прибегать как сетевые подразделения крупных нефтяных компаний, так и независимые АЗС, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что увеличению предложения на российском розничном рынке моторного топлива должно также способствовать решение правительства от 23 апреля. Оно предписывает нефтеперерабатывающим компаниям увеличить долю продаваемого ими через биржу бензина с 11% от всего объема выпуска до 12%. Таким образом, топливо станет более доступно для независимых АЗС.