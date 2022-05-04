Московских уголовников будут возить в автозаках премиум-класса

— Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей, — заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в ходе заседания Мосгордумы.

Не удивимся, если в следующем поколении российских автозаков будет предусмотрена комплектация с бесплатным wi-fi и электрорегулировками кресел арестанствких отсеков.

Напомним, что в прошлом году автопарк столичных автозаков был обновлен в общей сложности 100 новыми машинами. Объем тендеров на их закупку мэрией Москвы составлял 491 млн рублей.