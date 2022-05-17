Знаменитые гонки на тракторах перенесли «до лучших времен»

По официальной версии, из-за высокой плотности размещения десятков тысяч зрителей организаторы опасаются распространения коронавирусной инфекции, а потому сдвигают «Бизон-Трек-Шоу» на май 2023 года. Еще одной причиной переноса называются «масштабные дорожно-строительные работы», что сейчас проходят возле гоночной трассы.

О третьей причине учредители гонок на тракторах предпочли умолчать, но она вполне очевидна. Мероприятие проходит в Ростовской области, которая непосредственно граничит с Украиной, где сейчас проходит спецоперация российских войск.