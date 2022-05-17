Знаменитые гонки на тракторах перенесли «до лучших времен»

По официальной версии, из-за высокой плотности размещения десятков тысяч зрителей организаторы опасаются распространения коронавирусной инфекции, а потому сдвигают «Бизон-Трек-Шоу» на май 2023 года. Еще одной причиной переноса называются «масштабные дорожно-строительные работы», что сейчас проходят возле гоночной трассы.
О третьей причине учредители гонок на тракторах предпочли умолчать, но она вполне очевидна. Мероприятие проходит в Ростовской области, которая непосредственно граничит с Украиной, где сейчас проходит спецоперация российских войск.
В общем, фанатов этих состязаний просят подождать. А взамен обещают подготовить трассу новой конфигурации, сложный спортивный регламент и большой призовой фонд. Так, финалистам подарят сразу три трактора.
Кстати, про тракторы. Наверное, многие выросшие (или простор родившиеся) во времена СССР соотечественники помнят забавные тракторишки, у которых спереди вместо моторного отсека была грузовая платформа.
Их называли «Шассик», «Дашечка», «Попрошайка», а официальное наименование такой техники — тракторное самоходное шасси Т−16. Так вот, в России построили высокотехнологичного преемника легендарного «Шассика».
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