40 колонок: в Подмосковье открылась самая большая АЗС в России

Пожалуй, самое примечательное в истории с этой АЗС то, что на ней одновременно могут заправляться 40 автомобилей: предусмотрено 32 колонки для бензиновых и дизельных машин и 8 — для газовых. Кроме того, к услугам посетителей 2 мощные станции для подзарядки электрокаров, где можно подпитать аккумулятор до достаточного уровня за 15 минут.

Но и на этом еще не все. Мультизаправочный комплекс, «прописавшийся» на 12-м км МКАД в подмосковных Котельниках, также включает 4 поста мойки самообслуживания, супермаркет, кафе-кулинарию. А чтобы все это функционировало, на АЗС работает аж 210 человек.

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили представители Компании, в обозримом будущем фирма не планирует открывать другие мегазаправки — ограничатся тремя стандартными АЗС. А еще сосредоточат внимание на развитии инфраструктуры для электротранспорта. И это несмотря на то, что та единственная станция для «электричек», что была у «Нефтьмагистрали» до сегодняшнего дня, популярностью совсем не пользовалась…

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