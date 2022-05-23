Победителей российской премии «Автодилера года — 2022» объявят в конце мая

26 мая 2022 года Авито Авто и аналитическое агентство «Автостат» объявят имена лауреатов 8-й национальной премии «Автодилер года — 2022». Среди участников выберут победителей в семи номинациях, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

За победу в ежегодной премии «Автодилер года» соперничают большинство дилерских центров и торгующих автотранспортом холдингов России. В результате серьезного конкурсного отбора только 51 организация смогла претендовать на победу на заключительном этапе.

Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто: «Ежегодно в премии принимают участие профессиональные продавцы со всей России, в этом году за звание лучших также поборются дилеры коммерческого транспорта и LCV. Впервые в рамках номинации „Маркетинг. Автомобили с пробегом“ будут определены не только лучшие дилерские центры, но и специалисты по маркетингу, продающие автомобили с пробегом на Авито Авто.

Авито Авто стремится оказать всестороннюю поддержку российским дилерам и подчеркнуть, что обмен лучшими практиками, опытом и поддержание здоровой конкуренции сегодня как никогда важны в индустрии».

Претенденты на победу соревнуются в семи номинациях. Среди них пять традиционных, в том числе специальная номинация Авито Авто — лучший дилер по маркетингу автомобилей с пробегом, в рамках которой наградят дилерские центры, продающие автомобили на онлайн-площадке.

В двух новых номинациях премии будут выбраны лучшие по направлениям коммерческого транспорта.

Принять участие в онлайн-трансляции церемонии награждения 26 мая 2022 года лауреатов могут все желающие по предварительной регистрации по ссылке.

Фото: Пресс-служба Авито. На фото «Автодилер года» в 2021 году.

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23 мая 2022
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