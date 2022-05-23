Победителей российской премии «Автодилера года — 2022» объявят в конце мая

За победу в ежегодной премии «Автодилер года» соперничают большинство дилерских центров и торгующих автотранспортом холдингов России. В результате серьезного конкурсного отбора только 51 организация смогла претендовать на победу на заключительном этапе.

Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто: «Ежегодно в премии принимают участие профессиональные продавцы со всей России, в этом году за звание лучших также поборются дилеры коммерческого транспорта и LCV. Впервые в рамках номинации „Маркетинг. Автомобили с пробегом“ будут определены не только лучшие дилерские центры, но и специалисты по маркетингу, продающие автомобили с пробегом на Авито Авто.

Авито Авто стремится оказать всестороннюю поддержку российским дилерам и подчеркнуть, что обмен лучшими практиками, опытом и поддержание здоровой конкуренции сегодня как никогда важны в индустрии».