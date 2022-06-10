Самый простой и дешевый способ восстановить покоцанное лобовое стекло

Абсолютно все водители, у кого есть опыт эксплуатации подержанных авто, знают, что ветровое стекло, да и боковые «форточки», страдают не только от камней. Со временем они затираются от грязи и песка, а старые, давно изношенные «дворники», которые размазывают грязь — омывайка имеет свойство заканчиваться, причем всегда не вовремя — усугубляют картину. Год за годом «триплекс» подвергается воздействию, которое в свою очередь приводит к образованию затертого, уже непрозрачного пятна. Обзор «замыливается», риск ДТП растет. Что делать?

Еще несколько месяцев назад был бы актуален совет просто поменять, да не разводить бодягу. Ну можно же выкроить из бюджета, особенно если речь идет о безопасности! Однако сегодня такой подход не актуален, причем сразу по двум причинам. Во-первых, резко выросли цены как на само стекло, так и на работу по его установке. А во-вторых, поиск стекла для многих моделей автомобилей, особенно если речь идет не про массмаркет, резко усложнился. Нет их ни на складах, ни на точках. Крутись, как хочешь.

Есть задача — будет и решение. Таков вымученный девиз русского человека. Малый бизнес, что естественно, мгновенно отреагировал на потребность населения: «профессиональная полировка стекол с применением импортных составов» есть на каждой доске объявлений. Долго, дорого, не всегда результативно. Зато регулярно можно услышать коронную фразу, которая, наверное, на 100% оправдывает неудачу: да, так иногда случается, не повезло. Впрочем, в кассу сходить и оплатить «не повезло» все же придется.