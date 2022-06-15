Каждый третий подержанный автомобиль продается в России со скрученным пробегом

Если по итогам первых пяти месяцев 2021 года доля машин с заниженным числом на одометре составляла 32,8% от общего числа предложений, то по результатам января-мая 2022-го она достигла 39,1%, следует из результатов исследования сервиса «Автотеки». То есть по факту, как продавалась каждая третья машина со скрученным пробегом, так и продается. Однако в количественном выражении их стало больше на 19%.

Кроме того, вторичка существенно «обогатилась» залоговыми автомобилями: их доля подскочила аж на 21%. Такие машины, как портал «АвтоВзгляд» писал раньше, приобретать можно, но нужно следовать некоторым простым правилам (подробнее здесь). Вместе с тем остается довольно высоким процент автомобилей, побывавших в ДТП. В январе-мае 2021-го на них приходилось 46,3%, в январе-мае 2022-го — уже 49,2%.

Наверняка на увеличение числа проблемных автомобилей, помимо прочего, повлиял и украинский конфликт. Многие россияне, испытывающие финансовые сложности, пытаются сейчас продать машину: для кого-то непосильной ношей стали кредиты (отсюда столько залоговых авто), кому-то просто не хватает денег. Хотя это и не лучшая затея, учитывая, что цены на вторичке будут в ближайшее время только расти…

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