Автоворы стали уродовать машины своих жертв

Первый звоночек пришел из Екатеринбурга, где Kia Soul лишился модной светодиодной оптики. Торопясь закончить начатое, злоумышленники не стали третить время на демонтаж нижних блоков, а просто вырезали фары из переднего бампера! Притом аналогичный фокус дельцам удалось провернуть на двух разных машинах.

В соцсетях автомобилисты из других регионов уверяют, что подобный подход автоворы стали применять не только в столице Урала. Правда, в некоторых случаях банды (а в одиночку такое не провершнешь) не вырезают оптику, а целиком снимают бампер.

Как уверет «Росгосстрах», самая активная волна краж автодеталей поднялась в Саратовской, Рязанской, Калининградской и Мурманской областях. Но, очевидно, что и в остальных частях России такие случаи теперь будут происходить все чаще и чаще…

С угонами, кстати, ситуация противоположная. В марте этого года Всероссийский союз страховщиков напугал автовладельцев крайне негативным прогнозом: в опубликованном пресс-релизе стране предрекали резкий рост числа угонов. Вот только обещанного разгула преступности, похоже, не случилось. Хотя, с другой стороны, как считать…

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