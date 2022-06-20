Автоворы стали уродовать машины своих жертв

Фото производителя.
Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал, что в России необычайно активизировались автомобильные воришки всех мастей. С припаркованных машин снимают колеса, зеркала, фары и катализаторы… Притом, торопясь обделать свои темные делишки, любители легкой наживы откровенно уродуют автомобили своих жертв.
Алексей Кованов

Первый звоночек пришел из Екатеринбурга, где Kia Soul лишился модной светодиодной оптики. Торопясь закончить начатое, злоумышленники не стали третить время на демонтаж нижних блоков, а просто вырезали фары из переднего бампера! Притом аналогичный фокус дельцам удалось провернуть на двух разных машинах.

В соцсетях автомобилисты из других регионов уверяют, что подобный подход автоворы стали применять не только в столице Урала. Правда, в некоторых случаях банды (а в одиночку такое не провершнешь) не вырезают оптику, а целиком снимают бампер.

Как уверет «Росгосстрах», самая активная волна краж автодеталей поднялась в Саратовской, Рязанской, Калининградской и Мурманской областях. Но, очевидно, что и в остальных частях России такие случаи теперь будут происходить все чаще и чаще…

С угонами, кстати, ситуация противоположная. В марте этого года Всероссийский союз страховщиков напугал автовладельцев крайне негативным прогнозом: в опубликованном пресс-релизе стране предрекали резкий рост числа угонов. Вот только обещанного разгула преступности, похоже, не случилось. Хотя, с другой стороны, как считать

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кризис, уголовный кодекс, скандал, украина, санкции
20 июня 2022
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