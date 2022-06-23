В Крыму снесут автосервис, отказавшийся ремонтировать машину с надписью Z

Фото: АвтоВзгляд
Крымские власти пообещали стереть с лица земли станцию технического обслуживания автомобилей, владелец которой отказал в ремонте колеса водителю военного КамАЗа с надписью Z на его бортах. Правда, хозяин автосервиса поспешил ретироваться, сообщив, что на СТО попросту нет оборудования для обслуживания грузовых покрышек.
Мирон Горин

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в ходе проверки техцентра выяснилось, что площадка была возведена незаконным образом. Поэтому станцию могут снести уже в самое ближайшее время. Кроме того, власти увидели в отказе военным и антироссийские взгляды сервисмена.

Между тем, сам владелец СТО Вилен Сейтосманов настаивает на том, что готов помогать российским военным по возможности. Но в случае с шиномонтажем для грузовиков — это попросту невозможно, так как техцентр не имеет соответствующего оборудования.

Кстати, пострадать можно и за саму наклейку Z на автомобиле. Многие автовладельцы даже не догадываются о последствиях, к которым может привести изъявленный таким образом патриотизм. Подробнее — в материале портала «АвтоВзгляд».

кризис, автосервис, ремонт, шиномонтаж, санкции
23 июня 2022
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