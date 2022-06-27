Выявлен новый циничный способ «развода» водителей на ненужный авторемонт

Многие автовладельцы уже наслышаны о жульнической схеме навязывания ремонта совершенно исправной машины. Это та, по ходу пьесы которой из соседней по потоку машины вам начинают усилено жестикулировать, привлекая ваше внимание к факту якобы какой-то поломки в авто. Когда вы останавливаетесь, дабы посмотреть, что же все-таки стряслось, «неравнодушный водитель», иногда в компании с подельником, незаметно брызгает маслом под днище вашей легковушки. И озабоченно сообщает, что нужно открыть капот — выяснить, что случилось. Сам его поднимает, после того как вы разблокируете замок, и опять незаметно брызгает маслом уже на мотор. А затем, тыча в подтеки смазки, которая якобы хлещет из блока цилиндров, начинает причитать и настойчиво советовать срочно отправлять авто в ближайший автосервис, у которого (какое совпадение!) даже эвакуатор свой имеется.
Если пойти на поводу у этого гражданина, работники рекомендуемой им СТО просто разберут-соберут двигатель, ничего там не поменяв и не исправив (поскольку с ним на самом деле все и так в порядке), но потом потребуют за свои услуги гигантскую плату. Примерно по такой методике «отзывчивый автомобилист» на дороге, и «ближайший автосервис» работают «в связке», фактически занимаясь трудно доказуемым мошенничеством. Новички, граждане пожилого возрасте и девушки за рулем становятся жертвами чаще остальных.
Впрочем, попадают и одинокие водители, мало разбирающиеся в технике да легко поддающиеся психологическим манипуляциям. Одно время этот вид «развода» был достаточно распространен, но затем, видимо, о нем узнали слишком многие автомобилисты, а потому эффективность такой «бизнес-модели» упала и, соответственно, ее популярность сошла на нет. Но сейчас, судя по многочисленным сообщениям в соцсетях и обращениям в редакцию портала «АвтоВзгляд», описанный вид мошенничества возрождается в новом виде.
Жулики чаще всего действуют на пригородных трассах, в районе перекрестков, где машины скапливаются в ожидании разрешающего сигнала светофора в условиях жары. Один из злоумышленников как бы переходит дорогу между остановившимися автомобилями, нарочно спотыкается перед авто жертвы, и снизу, незаметно, плещет в радиаторную решетку ТС заранее припасенным антифризом или простой водой. Затем встает и идет дальше, исчезая из виду.
Некоторая часть брызг пролетает сквозь декоративный пластик решетки и попадает на горячий радиатор охлаждения двигателя, быстро нагревается на нем и начинает испаряться. Заметив белый «дымок» из-под капота автомобиля-мишени мошенничества, напарник первого злодея, поджидающий своего выхода на сцену в припаркованном поблизости авто, бросается к жертве и начинает стандартную процедуру «развода» — пугая закипевшим мотором, — с последующим обливанием двигателя маслом, рекомендациями «хорошего сервиса тут недалеко» и прочими атрибутами классического «развода на ремонт».
В общем, если у вас после появления рядом с машиной какого-то человека вдруг пошел пар из-под капота, не паникуйте и не обращайте внимания на советы деловитых доброхотов, случайно появившихся рядом. И ни в коем случае не открывайте капот в их присутствии! Посмотрите на датчик температуры двигателя на приборной панели машины. Он показывает нормальную температуру? Вот спокойно и езжайте своей дорогой. Позднее остановитесь где-нибудь в разрешенном месте и в отсутствии посторонних заглянете под капот — дабы убедиться в том, что там действительно все в порядке.