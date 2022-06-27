Выявлен новый циничный способ «развода» водителей на ненужный авторемонт

Многие автовладельцы уже наслышаны о жульнической схеме навязывания ремонта совершенно исправной машины. Это та, по ходу пьесы которой из соседней по потоку машины вам начинают усилено жестикулировать, привлекая ваше внимание к факту якобы какой-то поломки в авто. Когда вы останавливаетесь, дабы посмотреть, что же все-таки стряслось, «неравнодушный водитель», иногда в компании с подельником, незаметно брызгает маслом под днище вашей легковушки. И озабоченно сообщает, что нужно открыть капот — выяснить, что случилось. Сам его поднимает, после того как вы разблокируете замок, и опять незаметно брызгает маслом уже на мотор. А затем, тыча в подтеки смазки, которая якобы хлещет из блока цилиндров, начинает причитать и настойчиво советовать срочно отправлять авто в ближайший автосервис, у которого (какое совпадение!) даже эвакуатор свой имеется.

Если пойти на поводу у этого гражданина, работники рекомендуемой им СТО просто разберут-соберут двигатель, ничего там не поменяв и не исправив (поскольку с ним на самом деле все и так в порядке), но потом потребуют за свои услуги гигантскую плату. Примерно по такой методике «отзывчивый автомобилист» на дороге, и «ближайший автосервис» работают «в связке», фактически занимаясь трудно доказуемым мошенничеством. Новички, граждане пожилого возрасте и девушки за рулем становятся жертвами чаще остальных.