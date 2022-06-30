Новая волна бегства автокомпаний из России, не закрывающих за собой двери

Для любого производителя, Россия — райские кущи с низкими налогами и расходной частью в лице электроэнергии и аренды, а также невысокими относительно Европы зарплатами и непревзойденными возможностями для роста производства. Однако же за последние четыре месяца десятки компаний объявили об исходе с наших широт, мотивируя свою позицию политикой, демократией, свободами и прочими «рукопожатыми» доводами. Впрочем, стоит осмотреться и оценить действия не с точки зрения пресс-релизов, а реальности событий.
Самый яркий пример, безусловно, «Макдональдс», который внезапно стал зеленым, и точка. Компания до последнего и всеми силами упиралась, стараясь выскользнуть из санкционных оков: 4,46 миллиарда рублей чистой прибыли были заработаны у нас в 2021 году. Такая корова и самому нужна. Как и автогиганту General Motors, «Бигмачной» договориться с американским правительством не удалось,, поэтому бизнес был продан новокузнецкому предпринимателю Александру Говору, который сам же назвал цену сделки символической, намного ниже рыночной. И честно признал: в договоре есть пункт о возможности обратного выкупа в течение 10—15 лет. Говор также обязан по договору вкладываться в развитие сети.
Называя вещи своими именами, русский кооператор получил предприятие в управление, пока не уляжется пыль, после чего истинный владелец сможет вернуться в Россию и быстро перевернуть все обратно с головы на ноги. Наверное…
Ситуация с активами той же «Мишлен» видится аналогичной: топ-менеджеры российского отделения получили «на кормление» все активы под обязательства все вернуть. Таким образом, достигается ситуация, именуемая в бизнесе win-win: европейское и, главное, американское сообщество довольно и благодарно бренду за участие в общем деле, российское правительство не захочет национализировать «заводы, пароходы, и маленькую собачонку», а понятные и заинтересованные люди сохранят имущество до лучших времен.
И последний пункт — один из важнейших, ведь на фоне критической ситуации в европейской промышленности — BASF прикидывает как бы закрыть свой самый большой завод, а это флагман даже по мировым показателям — именно российские производственные площадки могут стать спасательным кругом для производителей. Тем более — шинников, которым для «выпекания» покрышек требуется огромное количество природного газа, что в Старом Свете уже продается по 1500$ за тысячу кубометров. А его объемы стремительно сокращаются.
Чтобы понимание приближающейся катастрофы стало яснее, нужно просто сравнить с текущей ценой на евробирже стоимость того же самого газа в Орехово-Зуево, где находится российский завод Michelin: точной цифры нам никто никогда не раскроет, ведь это закрытая информация, но в среднем по России одна тысяча кубометров газа обходится предприятию в 4 762 рубля или 90$ по текущему курсу ЦБ. Бизнесу иные доводы, кроме столь существенной разницы в издержках, просто не требуются.