Хулигана, забросавшего камнями припаркованные машины, окунули в мусорный бак

Угомонить чудака, портящего чужое имущество, получилось не сразу. После перепалки и пары успокоительных оплеух, раззадоренный горячительным злоумышленник переключился на оппонентов. Правда, махать руками получилось у него, мягко говоря, не очень.

А вот один из пострадавших автовладельцев сумел схватить выпивоху и в прямом смысле слова бросить в уличный контейнер с отходами. В один момент метатель камней попытался вылезти и тут же получил добавку, с головой окунувшись в мусорный бак. Да, все это, конечно, весело, если бы не было так грустно…

А вот еще один не менее душещипательный случай: разозлившийся на своего соседа 72-летний мужчина заправил трактор оппонента пылью от наждачной бумаги. Чем все это закончилось можно узнать здесь.