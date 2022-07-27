Юморист Максим Галкин пустил «с молотка» личную коллекцию автомобилей

Так, все чаще появляется информация, будто Максим и Алла распродают свое российское имущество, доказывая, что возвращаться супруги не намерены. В частности, корреспонденты «Комсомольской правды» посетили подмосковное имение звездной пары, где увидели, что гаражи пустуют.

И самое логичное предположение: все, что можно было пристроить новым владельцам, прежние хозяева транспортных средств уже пристроили. Ведь среди фанатов Пугачевой и Галкина наверняка нашлось немало желающих заиметь авто, некогда принадлежавшие звездам.

В гаражах нет ни «Хаммера», ни «Инфинити», ни других роскошные иномарок, на которых ездил телеведущий. Всего от люксовой коллекции осталась только пара машин, самая примечательная из которых — темно-синий Bentley Arnage, которую артист называл «машина-шкаф».

Как уверяет издание, цитируя Аркадия Укупника, британский седан Галкин приобрел около 20 лет назад на свои первые гонорары. На этом автомобиле шоумен часто выезжал на гастроли по России, но за рулем всегда находился водитель.

Вторая «ласточка» — некий Mercedes-Benz, модель которого журналисты не называют. С 2008-го по 2017 годы премиальный «немец» пробежал по российским дорогам 220 000 километров, а в 2018-м пробег скрутили до 25 000. Видимо, автомобиль готовились продавать.

И продолжая тему представительских авто. Презентацию люксового внедорожника Aurus Komendant планируют провести до конца этого лета. Портал «АвтоВзгляд» делится первыми подробностями об этой новинке.