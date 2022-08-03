Почему в Россию скоро хлынет поток подержанных иномарок из Европы

На протяжении последнего времени, если сделка по продаже автомобиля проходила на территории Литвы, покупатель и продавец должны были обращаться в отделение «Регитры» — государственной организации, которая, среди прочего, также занимается постановкой транспорта на учет. Правда, это правило касалось только покупателей, приехавших из-за границы, а в остальных случаях «Регитру» посещал только продавец.

С 1 августа механизм меняется: в течение 5 рабочих дней после заключения сделки бывший владелец машины обязан представить одностороннюю декларацию, на основании которой авто снимут с государственного учета. Эта услуга вдобавок будет доступна через Интернет.

Как уверяют литовские власти, сейчас в «Регитре» периодически возникают очереди, так как из-за падения курса евро россияне и белорусы весьма активно покупают всевозможные «бэушки». А с новыми правилами количество сделок должно ощутимо вырасти.

Кстати, правила покупки автоомбильного секонд-хенда недавно изменились и в Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко подписал указ, который должен защитить покупателей от недобросовестных продавцов подержанных автомобилей. Этот документ отменяет известную многим «счет-справку», по которым машины прежде уезжали из автосалонов.