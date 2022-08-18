Chery пересаживает футболистов ФК «Спартак» на свои машины

Сегодня компания Chery объявила о начале сотрудничества с футбольным клубом «Спартак». Напомним, что до этого с 2015 года по 2022 год партнером московского клуба являлся японский автопроизводитель Nissan.

В рамках соглашения Chery передаст клубу свои автомобили. Прежде всего, это бестселлер Tiggo 7 Pro, а также семиместные полноприводные кроссоверы Tiggo 8 Pro Max.

В ответ логотип автопроизводителя появится на форме московскго клуба, на экранах домашнего стадиона «Открытие Банк Арена», командном автобусе и, естественно, официальном сайте.

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал порталу «АвтоВзгляд», что игроки получат автомобили красного цвета. Конечно же, они будут распределены по желанию спортсменов. Если, скажем, центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия предпочтет «Чери» свою черную «Волгу», то никто возражать не станет.

Однако вряд ли члены команды откажутся от возможности протестировать кроссоверы, ведь китайский автопром в последние годы сделал серьезный шаг вперед и по комфорту превосходит не только легенды советского автопрома, но и продукцию даже некоторых европейских марок.