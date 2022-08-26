Сколько может заработать автомойщик в России

Еще полгода назад казалось, что мойка автомобиля — работа для иммигрантов с крошечным доходом и полным отсутствием каких-либо социальных гарантий. Ну кто в здравом уме согласится покинуть комфортный офис и натянуть резиновые сапоги, чтобы мыть чужие машины? Да еще и за копейки!

Однако 24 февраля все изменилось: и офисы, и перспективы, и доходы. Многие компании просто позакрывались, отправив сотрудников по домам с парой окладов в лучшем случае, другие — сократили зарплаты в надежде переждать. Переждать, как мы сейчас все понимаем, вряд ли получится: мировой кризис разгорается все ярче, вспыхивая попеременно военными конфликтами и политико-экономическими репрессиями в разных уголках планеты. Россияне по давней традиции в первых рядах: не можем мы, видимо, иначе.

От сумы и от тюрьмы не зарекайся, глядишь скоро и в автомойщики придется идти. Но так ли страшен черт, как его малюют? Действительно, на обычной мойке более двух тысяч рублей в день получить не выйдет, и мало кого порадует, что это почти 50 долларов по нынешним меркам. То ли дело профессиональные детейлинг-центры, где за аккуратную и качественную мойку-чистку машины одних только чаевых в день оставляют по 2—3 тысячи! Такими темпами при должном упорстве и доле удачи можно заработать тысяч 70—80 в месяц. Но и это, оказывается, не предел мечтаний.