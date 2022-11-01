Как дети малые: тувинская ГИБДД одела коров в светоотражающие «жилеты»

Если раньше сотрудники ГИБДД активно одевали в светоотражающие жилеты граждан — в особенности детей, которые, заигравшись, могут внезапно выскочить на проезжую часть — то теперь они взялись за животных. Как сообщает Telegram-канал тувинского МВД, на домашний скот надели световозвращающие ленты, которые можно четко различить при свете фар на расстоянии до 400 метров.

В полиции отметили, что данная мера призвана снизить количество аварий на дорогах, ведь некоторые коровы и лошади отстают от стада и продолжают пастись рядом с автотрассой, увеличивая, таким образом, риск возникновения ДТП.

К слову, по данным республиканского МВД, с начала года в Тыве произошло 80 столкновений с животными: в результате один человек погиб и 10 получили травмы. Самое большое количество инцидентов зарегистрировано в Кызылском районе.