«Высшая передача»: 17 ноября в Москве обсудят перспективы российского авторынка

«Высшая передача» соберет экспертов в области торговли легковыми автомобилями с пробегом, а также игроков рынка коммерческого транспорта и спецтехники. В рамках конференции аналитики «Авито Авто» поделятся уникальными данными, касающимися современного состояния сферы купли-продажи подержанных автомобилей. Представители дилерских центров и других компаний, работающих в этой области, расскажут о специфике своей деятельности и представят собственные эксклюзивные оценки происходящего.

В частности, уникальные данные о текущих трендах рынка коммерческого транспорта и спецтехники представит директор Национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи. Кроме того, директор по проектам департамента автомобилей с пробегом ГК «Рольф» Виталий Хватов расскажет об инновациях в работе с клиентами. Основатель компании Haraba и генеральный директор «Макспостер» Гаджи Курбанов продемонстрирует новые возможности сервисов для автодилеров.

Программа конференции «Высшая передача» и список экспертов-участников продолжают дополняться. Следить за их обновлением можно на сайте мероприятия. «Высшая передача» пройдет в офлайн- и онлайн-формате в Москве 17 ноября 2022 года с 14:00 до 19:00. Полная информация о месте ее проведения и программе, а также форма для регистрации, доступны на сайте конференции.