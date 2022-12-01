АВТОВАЗ ворвался в большой спорт, и не в автомобильный

Континентальная хоккейная лига объявляет о заключении партнерства с АВТОВАЗом на сезон 2022/2023, в рамках которого логотипы LADA появятся на хоккейных аренах, принимающих матчи регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ.

Болельщики смогут оценить автомобили LADA на стадионах в городах проведения чемпионата. Наибольшее внимание будет приковано к нестареющему внедорожнику NIVA Legend, призванному занять ключевую позицию в регулярной шоу-программе «Встреча легенд» при выезде на лед.

Кроме того, АВТОВАЗ стал официальным партнером футбольного клуба «Зенит». Волжане предоставят спортсменам автомобили флагманской модели LADA Vesta. К тому же, болельщики смогут познакомиться с модельным рядом Волжского автозавода на специальных экспозициях в рамках «Фан-Променада».