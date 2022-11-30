Имеют ли право сотрудники ГИБДД тормозить водителей без использования жезла

На самом деле, жезл применяется гаишниками для лучшей видимости поданных участникам дорожного движения сигналов. Аналогичным девайсом в руках у стража порядка может быть световозвращатель красного цвета. А еще полицейские имеют право использовать служебный свисток, как дополнительный инструмент для привлечения внимания. Но как быть водителю, когда его тормозят сотрудники ГИБДД, по сути, ничего не имеющие в руках?

Конечно, жестикуляцию полицейских пальцев и ладоней «рулевой» может и не заметить. Специально или случайно — значения не имеет. Однако таким образом — к гадалке не ходи — вызовет у правоохранителей подозрения. Служивые легко передадут данные пролетевшей мимо машины ближайшему экипажу, а заодно и в дежурную часть, где не без удовольствия «пробьют» собственника на предмет его дорожных прегрешений. К тому же, в лучшем случае за невыполнение требований инспектора ГАИ водителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей. И вот, собственно, почему.