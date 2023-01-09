Насколько в России подорожает топливо из-за европейского нефтяного эмбарго

— По законам рынка переизбыток должен приводить к снижению оптовых цен, однако в России на стоимость топлива больше влияет фискальный механизм в нефтяной отрасли… Неформализованные договоренности власти с нефтяниками подразумевают, что независимо от внешних факторов цены на АЗС не должны расти выше инфляции, — сказал Колобанов, комментируя воздействие грядущего запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу.

Напомним, что эмбарго на ввоз продукции российской нефтяной отрасти на территорию стран Евросоюза вступает в силу с 5 февраля текущего года. Ряд экспертов ожидает, что это спровоцирует избыток дизеля и мазута на отечественном топливном рынке. Известно, что в розничной цене горючего на АЗС России порядка 70% приходится на всевозможные налоги, сборы и акцизы. Таким образом, рыночные механизмы могут влиять лишь на малую долю в стоимости литра топлива.

Однако ценники на АЗС все же в 2023 году вырастут — если верить оценке эксперта, примерно на 5,5%. Поскольку именно такого масштаба инфляции в наступившем году, по данным РИА Новости, ожидает Минэкономразвития.