Как автовладелец может заработать на падении снега на его машину

За упавший на машину с крыши дома снег несут ответственность коммунальные службы. Конкретно — управляющая компания (УК), обслуживающая здание. Это ни для кого не секрет. Как и то, что компенсировать ущерб должна именно она. Но на практике «виновник банкета» зачастую всеми способами пытается минимизировать выплаты пострадавшему автовладельцу, либо вовсе уклоняется от компенсации ущерба — под теми или иными предлогами.

Поэтому гражданам приходится идти за справедливостью в суд. Удивительно, но Фемида порой встает на сторону нерадивых коммунальщиков. Известны случаи, когда судьи отказывались взыскивать с УК компенсацию за поврежденный упавшим снегом автомобиль под предлогом, например, того, что его владелец не является жителем «лавиноопасного» дома.

– Управляющая компания обеспечивает жизнедеятельность многоквартирного дома, фактически оказывая услуги по его содержанию. Если УК оказывает услуги некачественно, что привело к повреждению машины, она должна не только возместить причиненный ущерб, но и заплатить так называемый потребительский штраф. Причем не государству, а пострадавшему. Сумма штрафа составляет половину от той, в которую оценен ущерб, — объяснил ведущий программы «Право руля» на «Авторадио» Виктор Травин.

Таким образом автовладелец моежт еще и заработать на ситуации с повреждением его автомобиля из-за халатности коммунальщиков.