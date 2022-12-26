Как граждане «убивают» свои машины при попытке выехать из сугроба

Брустверы из спрессованного снега, появившиеся во дворах и на уличных стоянках, опасны не только для «пузотерок». Их владельцы как раз осторожничают, ведь можно легко расколоть бампер или оторвать его пластиковую «юбку». Хозяева кроссоверов более беспечны — а зря. Например, у такого престижного SUV как Nissan Murano выхлопная система подвешена слишком низко. Вырвать ее с «мясом» труда не составит. А слабое место Volkswagen Tiguan второго поколения — пластиковые зажимы топливных трубок, расположенные сзади справа. Если их повредить, топливо просто вытечет и под автомобилем окажется лужа. На этом фоне оторванные теплозащитные экраны и пыльники — сущие пустяки.

Для двигателя выезд из сугроба также не сулит ничего хорошего, ведь водитель спешит, а мотор не успевает прогреться. Если под колесами лед, то автомобиль с высокой вероятностью будет буксовать. Для агрегата это означает нагрузки сразу после пуска. А коли ночью еще и мороз ударил, то ситуация усложняется. В стальном «сердце» образуются задиры, постепенно приговаривающие его к капремонту.