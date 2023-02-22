Каршеринг может подорожать сразу в несколько раз

Страховщики пожаловались, что сегмент автомобилей каршеринга стал слишком убыточным, и ЦБ РФ перешел к активным действиям — направил письма с предложением внести изменения в ОСАГО в Минфин и Минтранс. Если идею вынесения машин краткосрочной аренды в отдельную тарифную группу «автогражданки» поддержат, то операторам придется платить за полисы значительно больше. А кто компенсирует им эти затраты? Правильно — пользователи.

Эксперты и участники рынка, опрошенные нашими коллегами из «Коммерсанта», сходятся во мнении, что базовый тариф ощутимо вырастет. Автомобили среднего класса могут «подорожать» на 15—25%, а бюджетные — сразу на 30% при аренде машины на 30—40 минут. Впрочем, некоторые считают, что прайсы задерут еще выше — поднимут сразу в два-три раза.

С другой стороны, резкому повышению цен может препятствовать необходимость конкуренции с такси и другим общественным транспортом. Ведь если услуга краткосрочной аренды сильно подорожает, количество пользователей столь же сильно сократится, а это никому — кроме разве что таксистов — не выгодно.

Что же касается представителей страховых компаний, то они уверяют, что предлагаемая ЦБ мера снизит убыточность, а это, в свою очередь, позволит им переписать в меньшую сторону цены на ОСАГО для аккуратных водителей. Ага, что-то подобное мы слышали, когда прошлой осенью расширяли тарифный коридор «автогражданки». Прайсы ощутимо «потяжелели» не только для злостных аварийщиков, а вообще для всех — даже тех, кто может похвастать минимальным КБМ.